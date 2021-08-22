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Спорт

Участок под теннисные корты в Приокском районе передан в собственность Нижегородской области

22 сентября 2021 11:46  [258] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Земельный участок площадью 2963 кв.м. в Приокском районе передан в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято депутатами Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания 22 сентября 2021 года.

Речь идет об участке по адресу ул. Горная,5.

Передача осуществляется по инициативе правительства Нижегородской области с целью реализации инвестиционного проекта по строительству спортивного теннисного комплекса.

Ранее сообщалось, что АНО "Мыза Теннис" планирует построить два открытых теннисных корта по данному адресу. Предполагается, что объекты будут возведены через три месяца после получения всех разрешительных документов. Стоимость строительства кортов и административного здания оценивается в 18 млн рублей.

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Теги:
Городская дума Строительство Теннис
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