Фестиваль короткометражных фильмов пройдет на другой площадке в Нижнем Новгороде из-за погоды Культура и отдых

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль короткометражных фильмов пройдет на другой площадке в Нижнем Новгороде из-за погоды. Об этом сообщили организаторы мероприятия - онлайн-кинотеатр KION.

Согласно информации, изменились и даты проведения фестиваля.

Он пройдет 8 и 9 октября в пространстве DKRT (ул. Б. Покровская, 18). Ранее же планировалось провести фестиваль в Александровском саду на свежем воздухе 25-26 сентября.

Бесплатный показ короткометражек будет организован для всех желающих.

В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов: "И привет" (Наталия Мещанинова и Борис Хлебников), "Играй для каждого" (Иван Петухов), "Чернильное море" (Иван Соснин), "Показалось" (Байбулат Батуллин), "Эксперт" (Галина Масленникова), "Телохранитель" (Оксана Карас), "Варя" (Ника Горбушина), "Фокус-группа" (Алексей Карпов), "Легкий способ бросить курить" (Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов).

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. Совсем скоро, в середине октября, будет объявлен победитель, выбранный гостями Фестиваля по всей стране. Лучший режиссер получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей.