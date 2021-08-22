"Нижегородские машиностроительные предприятия продолжают играть огромную роль в жизни города", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем машиностроителя.

"Искренне поздравляю всех, кто считает День машиностроителя своим профессиональным праздником! Нижегородские машиностроительные предприятия играли и продолжают играть огромную роль в жизни города. Они не только перечисляют серьезные средства в бюджеты всех уровней, но гарантируют социальную защищенность своим сотрудникам, благоустраивают микрорайоны, активно участвуют в жизни Нижнего Новгорода", - говорится в его поздравлении.

"В этот день хочу пожелать нашим предприятиям роста производственных мощностей, активного применения на производстве современных информационных технологий и технологий бережливого производства, новых проектов, заказов и рынков сбыта! А ветеранам и работникам отрасли – крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенность в завтрашнем дне", - резюмировал он.