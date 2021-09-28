Движение транспорта временно приостановят на улице Ильинской

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Движение транспорта временно приостановят на участке дороги на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, это связано с капитальным ремонтом на участке дороги.
Отмечается, что в период с 00:01 2 октября до 23:59 20 октября будет временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Ильинской напротив дома №16 с организацией объезда по прилегающим улицам.
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