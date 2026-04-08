Более 1,5 тысячи бурых медведей насчитывается в Нижегородской области Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Популяция бурого медведя выросла в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в 2023 году на территории лесного фонда насчитывалось 1347 медведей, а в настоящее время в регионе обитает 1533 особи.

Наибольшее количество животных зафиксировано в Воскресенском муниципальном округе — 198 медведей. В Варнавинском округе насчитывается 196 особи, в Семеновском — 173, в Ветлужском — 162.

В ведомстве отметили, что для поддержания устойчивой численности диких животных в области регулярно проводят биотехнические мероприятия. В охотничьих угодьях создают подкормочные площадки, где размещают зерно и другие корма. Это позволяет хищникам накопить жировые запасы перед зимней спячкой и снижает риск их выхода к населенным пунктам в поисках пищи.

В министерстве также напомнили, что с 21 марта в Нижегородской области открыт весенний сезон охоты на медведя. Он продлится до 10 июня 2026 года.