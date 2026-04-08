  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Эксклюзив
Общество

Более 1,5 тысячи бурых медведей насчитывается в Нижегородской области

08 апреля 2026 14:00 Общество
Более 1,5 тысячи бурых медведей насчитывается в Нижегородской области

Фото: минлесхоз Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Популяция бурого медведя выросла в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. 

Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, в 2023 году на территории лесного фонда насчитывалось 1347 медведей, а в настоящее время в регионе обитает 1533 особи.

Наибольшее количество животных зафиксировано в Воскресенском муниципальном округе — 198 медведей. В Варнавинском округе насчитывается 196 особи, в Семеновском — 173, в Ветлужском — 162.

В ведомстве отметили, что для поддержания устойчивой численности диких животных в области регулярно проводят биотехнические мероприятия. В охотничьих угодьях создают подкормочные площадки, где размещают зерно и другие корма. Это позволяет хищникам накопить жировые запасы перед зимней спячкой и снижает риск их выхода к населенным пунктам в поисках пищи.

В министерстве также напомнили, что с 21 марта в Нижегородской области открыт весенний сезон охоты на медведя. Он продлится до 10 июня 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Медведи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных