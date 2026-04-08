Нижегородских аллергиков предупредили о грядущем цветении березы

Нижегородцам следует приготовиться к цветению березы. Как отметил в своем телеграм-канале главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, главный весенний аллерген начнет пылить не ранее чем через две недели.
По данным аллергологов НОДКБ на 3 апреля, в воздухе Нижнего Новгорода уже зафиксирована высокая концентрация пыльцы других деревьев. Самый высокий показатель у тополя (осины) — 248. Продолжается активное пыление ивы (21), ольхи (10) и орешника (7). В ближайшее время ожидается начало цветения вяза и клена.
Ранее сообщалось, что весна 2026 года может стать непростой для нижегородцев с сезонной аллергией. Как можно облегчить симптомы в период цветения рассказала иммунолог-аллерголог.
