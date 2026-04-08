70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 13:30
Водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка
08 апреля 2026 12:59
Оползень у IT-кампуса в Нижнем Новгороде устранят с наступлением сухой погоды
08 апреля 2026 12:22
Массовое отравление в Нижегородской области: пострадали более 50 человек
08 апреля 2026 11:51
Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемам
08 апреля 2026 11:47
Почти 350 млн рублей выделили на расширение Ново-Стригинского кладбища
08 апреля 2026 11:42
"Т Плюс" модернизирует системы водоподготовки трех котельных в Кстовском районе
08 апреля 2026 11:20
Тюменец, заказавший айфоны по 5 рублей, через суд смог получить часть купленного
08 апреля 2026 11:12
Нижегородцам стало доступно бесплатное лечение варикоза лазером
08 апреля 2026 11:09
Мастер-классы для беременных провели в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:34
"Были "красные флаги": министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае
Общество

Оползень у IT-кампуса в Нижнем Новгороде устранят с наступлением сухой погоды

Фото: стоп-кадр видео из TГ-канала "Мой Нижний Новгород"

Работы по устранению последствий оползня возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнутся после того, как установится сухая и теплая погода. Об этом сказал мэр Юрий Шалабаев, сообщает "Ъ-Приволжье".

Специалисты обследовали склон. Критической обстановки не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

Сейчас грунт в зоне оползня остается влажным и тяжелым. Глава города пояснил, что после двух-трех недель сухой погоды, когда земля просохнет, нависающую часть массива планируется искусственно сместить — так, чтобы она обрушилась на тротуар, а не на проезжую часть.

При этом угрозы схода грунта на дорогу нет. Подпорная стена способна выдержать нагрузку.

Ранее произошел оползень на Зеленском съезде. 

ИТ-кампус "Неймарк" Оползень
Новости по теме
07 апреля 2026 17:37
Почти месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде за несколько дней
06 апреля 2026 14:40
Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за половодья
28 марта 2026 10:50
В ННГАСУ связали сход грунта на Зеленском съезде с активным снеготаянием
