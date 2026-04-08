Оползень у IT-кампуса в Нижнем Новгороде устранят с наступлением сухой погоды Общество

Фото: стоп-кадр видео из TГ-канала "Мой Нижний Новгород"

Работы по устранению последствий оползня возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнутся после того, как установится сухая и теплая погода. Об этом сказал мэр Юрий Шалабаев, сообщает "Ъ-Приволжье".

Специалисты обследовали склон. Критической обстановки не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

Сейчас грунт в зоне оползня остается влажным и тяжелым. Глава города пояснил, что после двух-трех недель сухой погоды, когда земля просохнет, нависающую часть массива планируется искусственно сместить — так, чтобы она обрушилась на тротуар, а не на проезжую часть.

При этом угрозы схода грунта на дорогу нет. Подпорная стена способна выдержать нагрузку.

Ранее произошел оползень на Зеленском съезде.