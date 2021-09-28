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Общество

Более 30 нижегородцев пожаловались на работу стоматологической клиники "Альфа Дент"

04 октября 2021 13:38  [152] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 нижегородцев пожаловались на работу стоматологической клиники "Альфа Дент". Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Эльмира Горюнова, суть обращений сводилась к тому, что клиника не оказала нижегородцам оплаченные стоматологические услуги. Также зарегистрированы случаи, когда услуга была оказана не в полном объеме. 

Потребители обратились в клинику с требованием выполнить обязательства согласно договору, но оно осталось без удовлетворения.

Специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области подан групповой иск в защиту прав потребителей. Он находится в производстве Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода.

Роспотребнадзор предлагает другим пострадавшим в срок до 1 ноября присоединиться к требованию. Для этого необходимо направить в суд заявление о присоединении в письменной форме.

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Теги:
Роспотребнадзор Суд
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