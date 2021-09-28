Более 30 нижегородцев пожаловались на работу стоматологической клиники "Альфа Дент". Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Эльмира Горюнова, суть обращений сводилась к тому, что клиника не оказала нижегородцам оплаченные стоматологические услуги. Также зарегистрированы случаи, когда услуга была оказана не в полном объеме.
Потребители обратились в клинику с требованием выполнить обязательства согласно договору, но оно осталось без удовлетворения.
Специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области подан групповой иск в защиту прав потребителей. Он находится в производстве Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода.
Роспотребнадзор предлагает другим пострадавшим в срок до 1 ноября присоединиться к требованию. Для этого необходимо направить в суд заявление о присоединении в письменной форме.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+