Более 30 нижегородцев пожаловались на работу стоматологической клиники "Альфа Дент" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 нижегородцев пожаловались на работу стоматологической клиники "Альфа Дент". Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Эльмира Горюнова, суть обращений сводилась к тому, что клиника не оказала нижегородцам оплаченные стоматологические услуги. Также зарегистрированы случаи, когда услуга была оказана не в полном объеме.

Потребители обратились в клинику с требованием выполнить обязательства согласно договору, но оно осталось без удовлетворения.

Специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области подан групповой иск в защиту прав потребителей. Он находится в производстве Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода.

Роспотребнадзор предлагает другим пострадавшим в срок до 1 ноября присоединиться к требованию. Для этого необходимо направить в суд заявление о присоединении в письменной форме.