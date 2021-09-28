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Политика

"Защита интересов жителей области – главная цель депутатской работы", - Дмитрий Краснов

06 октября 2021 11:42  [210] Политика
Дмитрий Краснов

Дмитрий Краснов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Защита интересов жителей области – главная цель депутатской работы", - заявил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, комментируя первое заседание нового созыва ЗС НО, которое состоялось 5 октября.

"С коллегами по региональному парламенту принесли Присягу депутата. В ней говорится о том, что депутат должен добиваться повышения качества жизни населения области, способствовать защите прав и свобод человека и гражданина. Никакие частные, местные или политические интересы не будут выше интересов жителей области и российского государства. Эти слова – ориентир, истинная цель всей депутатской работы", - заявил Дмитрий Краснов.

"Большинством голосов депутаты избрали председателем Законодательного собрания Евгения Люлина – опытнейшего государственника и высочайшего профессионала. По результатам голосования коллеги-депутаты доверили мне полномочия заместителя председателя. Признателен за оказанную честь и доверие. Вместе с правительством области будем держать курс на эффективное решение поставленных задач по развитию нашей родной Нижегородской области", - добавил Дмитрий Краснов.

"Опыт работы в правительстве области, Заксобрании и городской Думе Нижнего Новгорода дает понимание механизмов бюджетного процесса для повышения качества жизни людей, в Торгово-промышленной палате – закономерностей и условий экономического роста через развитие промышленности и предпринимательства как основных драйверов экономики. Успеха может достигнуть только команда. Поэтому очень важно быть рядом с единомышленниками, с которыми можно добиваться высоких результатов. Уверен, у нас с коллегами все получится", - сказал Дмитрий Краснов.

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Теги:
Законодательное собрание
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