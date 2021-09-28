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Движение транспорта по ул. Первоцветной ограничат до 21 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, в связи со строительством подъездных путей с 08:00 7 октября до 20:00 21 октября будет временно прекращено движение транспорта по улице Первоцветной.
Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.
Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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