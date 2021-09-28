"Т Плюс" инвестирует 84 млн рублей в строительство нового водогрейного котла на Дзержинской ТЭЦ Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Т Плюс" инвестирует 84 млн рублей в строительство нового водогрейного котла на Дзержинской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, на Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" начались работы по заливке фундамента под установку нового водогрейного котла мощностью 34 Гкал/ч. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Стоимость инвестпроекта составляет 84 млн рублей.

Пуск нового оборудования повысит качество теплоснабжения жителей Дзержинска и эффективность станции.

"В настоящее время на Дзержинской ТЭЦ имеются два водогрейных котла мощностью по 180 Гкал/ч каждый. Водогрейный котел меньшей мощности предназначен для работы в переходных режимах (весна – осень). Благодаря ему, с наступлением холодов мы сможем включать дополнительное генерирующее оборудование позднее, а с началом потепления отключать его раньше и при этом более плавно изменять параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Это обеспечит высокий уровень комфорта в домах горожан в такие периоды и улучшит технико-экономические показатели станции, сделает ее работу более сбалансированной", – отметил технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

Проект реализуется в рамках программы технического перевооружения станции, утвержденной трехсторонним соглашением между ПАО "Т Плюс", правительством Нижегородской области и администрацией Дзержинска. В 2021-2023 годах компания направит на выполнение данной программы 255,5 млн рублей (без НДС).