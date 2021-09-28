Подозреваемый в убийстве мужчины на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде еще в 2005 году предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подозреваемый в убийстве мужчины на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде еще в 2005 году предстанет перед судом. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины на территории железнодорожного вокзала.

Напомним, что тело 47-летнего мужчины было обнаружено под одной из платформ. На нем были многочисленные синяки и ссадины.

Экспертиза показала, что смерть мужчины имела криминальный характер. Однако преступник следов не оставил и по горячим следам его задержать не удалось.

Единственным доказательством были показания случайного свидетеля. Но дать их и опознать преступника он, из-за страха перед подозреваемым, не решался более 15 лет.

Получив показания свидетеля, сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Когда злоумышленник был задержан, он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что в 2005 году познакомился с погибшим в кафе при вокзале. Они вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возник конфликт, который и закончился смертью одного из его участников.

Материалы уголовного дела направлены в Канавинский райсуд для рассмотрения по существу.