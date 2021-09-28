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Культура и отдых

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде

07 октября 2021 13:12  [101] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 24 октября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, при этом показы фестиваля дополнит программа специальных событий с участием московских и локальных экспертов.

Открытие Beat Weekend и серия паблик-токов состоятся в центре "Рекорд". 12 октября там пройдет показ фильма "Моби".

13 октября состоится паблик-ток в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

16 октября перед показом киноальманаха "Лепота" директор школы дизайна Bang Bang Education Наташа Климчук расскажет о русской визуальной культуре с нижегородскими дизайнерами.

А 18 октября на паблик-токе к фильму "Лоран Гарнье: Электрошок" сооснователь концертного агентства Pop Farm, соорганизатор фестивалей "Субботник" и "Боль" Андрей Саморуков обсудит фестивальную жизнь Нижнего Новгорода.

Beat Weekend завершится 23 октября большой вечеринкой с показом фильма "Лоран Гарнье: Электрошок". Вечеринка пройдет в новом мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ.

Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

Доступ на все мероприятия Beat Weekend осуществляется только по "Мультипассам 800" или QR-кодам с ЕПГУ сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

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Теги:
Кинематограф культура
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