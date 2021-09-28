Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение" Общество

Фото: пресс-служба парламента

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение".

Согласно информации, 7 октября в парламенте состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение".

Конкурс проводился региональным парламентом совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области с 15 февраля по 24 мая 2021 года. В церемонии приняли участие председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, руководители областного ГИБДД и представители правительства области.

Основные цели конкурса – привлечение внимания граждан к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, повышение уровня дорожной грамотности и формирования правосознания в молодежной среде. В нем принимали участие школьники и студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования по 3-м возрастным категориям (1-4 классы, 5-11 классы и студенты).

Конкурс проводился в 4-х номинациях: инфографика, макет плаката, видеоролик и аудиоролик по основам безопасности дорожного движения. Всего на конкурс поступило 246 работ от 293 школьников и студентов. Наибольшей популярностью пользовалась номинация "Лучший макет плаката" - 102 работы.

Заявки поступали от школьников и студентов из самых разных уголков области – от крупных городов до сел и деревень. Наибольшую активность проявили Автозаводский район Нижнего Новгорода, Павловский муниципальный округ, городской округ г. Кулебаки, городской округ Перевозский.

Победители, лауреаты, а также участники, набравшие наиболее количество баллов, но не занявшие призовые места, награждены Почетными дипломами и ценными подарками.

"Три года подряд выделялись дополнительные средства на создание рекламы в целях пропаганды обеспечения безопасности дорожного движения. Но самый лучший изобретатель, источник такой рекламы – это, безусловно, наши граждане, в том числе школьники и студенты Нижегородской области. Благодаря конкурсу мы получили очень много интересных и актуальных предложений, использование которых, по моему мнению, позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в регионе", - отметил Владимир Солдатенков.

Список победителей конкурса размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.