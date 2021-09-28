Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2021 15:11  [15] Замена электросетей ведется в общественном туалете на Б. Покровской перед открытием
07 октября 2021 14:40  [104] Глеб Никитин рекомендовал беременным не посещать массовые мероприятия
07 октября 2021 14:34  [83] Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение"
07 октября 2021 13:45  [115] Юрий Шалабаев поручил ускорить темпы строительства детсада на ул. Красноуральская
07 октября 2021 13:17  [126] "Каждый из обретённых храмов - это и духовный центр притяжения, и архитектурная доминанта", - Глеб Никитин
07 октября 2021 12:40  [115] "Победившие в госпрограмме "Приоритет-2030" проекты нижегородских вузов поднимут регион на новый уровень", - Ольга Петрова
07 октября 2021 12:34  [437] Готовность транспортной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде составляет 53%
07 октября 2021 12:11  [216] Более 620 человек заразились коронавирусом за сутки в Нижегородской области
07 октября 2021 12:07  [182] Движение трамвая №5 в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 11 октября
07 октября 2021 11:50  [147] Лучшего участкового выбирают в Нижегородской области
Общество

Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение"

07 октября 2021 14:34  [83] Общество

Фото: пресс-служба парламента

Депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков наградил победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение".

Согласно информации, 7 октября в парламенте состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса социальной рекламы "Безопасное движение".

Конкурс проводился региональным парламентом совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области с 15 февраля по 24 мая 2021 года. В церемонии приняли участие председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, руководители областного ГИБДД и представители правительства области.

Основные цели конкурса – привлечение внимания граждан к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, повышение уровня дорожной грамотности и формирования правосознания в молодежной среде. В нем принимали участие школьники и студенты образовательных учреждений высшего и средне-специального образования по 3-м возрастным категориям (1-4 классы, 5-11 классы и студенты).

Конкурс проводился в 4-х номинациях: инфографика, макет плаката, видеоролик и аудиоролик по основам безопасности дорожного движения. Всего на конкурс поступило 246 работ от 293 школьников и студентов. Наибольшей популярностью пользовалась номинация "Лучший макет плаката" - 102 работы.

Заявки поступали от школьников и студентов из самых разных уголков области – от крупных городов до сел и деревень. Наибольшую активность проявили Автозаводский район Нижнего Новгорода, Павловский муниципальный округ, городской округ г. Кулебаки, городской округ Перевозский.

Победители, лауреаты, а также участники, набравшие наиболее количество баллов, но не занявшие призовые места, награждены Почетными дипломами и ценными подарками.

"Три года подряд выделялись дополнительные средства на создание рекламы в целях пропаганды обеспечения безопасности дорожного движения. Но самый лучший изобретатель, источник такой рекламы – это, безусловно, наши граждане, в том числе школьники и студенты Нижегородской области. Благодаря конкурсу мы получили очень много интересных и актуальных предложений, использование которых, по моему мнению, позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в регионе", - отметил Владимир Солдатенков.

Список победителей конкурса размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Законодательное собрание ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph