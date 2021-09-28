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Общество

Нижегородский водоканал подвел итоги оплачиваемой стажировки для студентов

07 октября 2021 16:01  [157] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Нижегородский водоканал" подвел итоги оплачиваемой стажировки для студентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в этом году студенты выпускных курсов вузов и ссузов приняли участие в оплачиваемой стажировке компании

В течение полугода будущие инженеры, химики, бактериологи, программисты и электрогазосварщики работали в подразделениях компании. Во время работы они приобретали практический опыт по профилю образования.

По итогам практики треть стажеров решила связать своё будущее с компанией.

"Отличительной особенностью такой стажировки является официальное трудоустройство", - отметила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская.

По ее словам, оформляются студенты на 0,5 ставки, что позволяет им за счет гибкого графика совмещать работу и учебу. Таким образом, к окончанию учебы студент уже имеет запись в трудовой книжке, а также понимание, насколько выбранная им профессия соответствует его ожиданиям.  

Отмечается, что стажировка на предприятии осуществляется за счет системы наставничества - к каждому студенту прикрепляется опытный сотрудник, который делится своими навыками и контролирует правильность исполнения поставленных задач. Успешно прошедшие стажировку студенты зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций попадают в штат водоканала.

Бывший учащийся Нижегородского техникума отраслевых технологий, а ныне электрогазосварщик Ремонтного управления Нижегородского водоканала Никита Хромов отметил, что ему повезло с бригадой, которая поддерживала его и обучала практическим навыкам с первого дня, что позволило комфортно войти в профессию.
 
При этом зачисление в штат не становится препятствием для тех выпускников, которые хотят продолжить получать образование.
 
"В этом году я закончила бакалавриат и поступила в магистратуру ННГАСУ по специальности "Водоснабжение и водоотведение". Работа в цехе обработки осадка помогает мне понять систему работы станции, подкрепить теоретические знания необходимой практикой, - сказала Мария Моисеева, после стажировки оставшаяся работать на Нижегородской станции аэрации.  – А отношение более опытных коллег, атмосфера в коллективе показывают, насколько здесь важен и оценен каждый сотрудник".
 
Подробности об участии в следующей стажировке, старт которой запланирован на март 2022 года, можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" по телефону +7 (831) 246-99-24.

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Теги:
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