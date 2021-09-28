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Общество

Школьников и студентов приглашают к участию во Всероссийском онлайн-чемпионате "Изучи интернет — управляй им!"

07 октября 2021 16:04  [163] Общество

Фото: Ростелеком

Продолжается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!". Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят "Ростелеком" и Координационный центр национального домена сети интернет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора.

Онлайн-чемпионат пройдет 9–25 ноября 2021 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 8 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 9 декабря.

Участникам чемпионата предстоит за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности. В этом году главная тема — "Цифровое государство", все задания посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. Часть вопросов будут касаться специальной темы чемпионата — 20-летию Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Первые баллы за участие в онлайн-чемпионате можно получить еще до старта онлайн-турнира. Для этого до 1 ноября необходимо выполнить дополнительное задание.

Победители в индивидуальном и командном зачете получат дипломы. Участники, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, также получат ценные призы: планшет, смартфон, фитнес-часы, 3D-ручку или bluetooth-наушники. Те, кто не занял призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

"Изучи интернет — управляй им!" — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Проект также призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.
За десять лет существования проекта "Изучи интернет — управляй им!" в нем приняли участие свыше 150 тысяч школьников из всех регионов России.

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Теги:
Интернет Образование Чемпионат
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