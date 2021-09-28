Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа состоялось 8 октября в Пензе. В мероприятии принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Руководители региональных парламентов ПФО обсудили вопросы развития и модернизации агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности на примере Пензенской области.

Как было отмечено, агропромышленный комплекс Пензенской области в последние 15 лет можно смело назвать флагманом экономики региона. Валовый объем продукции сельского хозяйства в 2020 году превысил 120 млрд рублей. По темпам роста сельхозпроизводства Пензенская область вот уже не один год занимает первое место в ПФО. В центре внимания членов Ассоциации также были вопросы модернизации агропромышленной отрасли.

Участники заседания Ассоциации посетили завод "Дамате", где ознакомились с техническим оснащением, уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов.

Здесь используются передовые решения в сфере глубокой переработки мясной продукции. Новое предприятие состоит из пяти цехов, в которых установлены 13 автоматизированных производственных линий и работает более 500 единиц автоматического оборудования. Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей.

"Увидеть такое производство – всегда очень познавательно! Переработка продукции птицеводства – важное направление и в животноводстве Нижегородской области. Мы всегда с интересом изучаем опыт наших коллег, перенимаем лучшие практики, новые подходы к организации труда", - отметил Евгений Люлин.

По его словам, в Пензенской области, действительно, есть чему поучиться.

"В то же время, в каждом из наших регионов есть уникальные предприятия с уникальным опытом, которым мы с готовностью делимся с коллегами. В Нижегородской области таких предприятий более чем достаточно. Например, Нижегородский масложировой комбинат, Агрокомбинат "Горьковский", Сеймовская и Линдовская птицефабрики, свинокомплексы и многие другие предприятия. Уверен, что опыт и наработки, накопленные в отрасли АПК как Пензенской, так и Нижегородской областей, могут получить дальнейшее распространение в регионах ПФО", - добавил Евгений Люлин.

Председатель ЗСНО обратил особое внимание на то, что в Нижегородской области накоплен положительный опыт участия в реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"В 2021 году на реализацию программы в регионе будет направлено около 1,1 млрд рублей. По объемам субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2021 год, которые распределяет Минсельхоз России, Нижегородская область находится на 6 месте из всех российских регионов. Что на практике означает эта программа? Это благоустройство территорий, газификация деревень, ремонт воинских мемориалов, строительство жилья, домов культуры на селе, спортивных объектов. Это новые школьные автобусы, которые так необходимы! В совокупности все это решает важную задачу – максимально приблизить по уровню комфорта жизнь на селе к жизни в городе", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Такая программа обязательно должна получить самое широкое развитие во всех регионах страны, в том числе, регионах ПФО. Нижегородская область готова поделиться своим опытом в ее реализации", - председатель парламента.