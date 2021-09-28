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Движение транспорта временно ограничат на участке проспекта Гагарина 9 и 11 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, 9 и 11 октября в течение почти полного дня - с 07:00 до 22:00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.
Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.
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