Движение транспорта временно ограничат на участке проспекта Гагарина 9 и 11 октября Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта временно ограничат на участке проспекта Гагарина 9 и 11 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 9 и 11 октября в течение почти полного дня - с 07:00 до 22:00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.