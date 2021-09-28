Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде отреставрируют до конца декабря Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание Русского музея фотографии (ул. Пискунова, 9А, Б) в Нижнем Новгороде отреставрируют до конца декабря. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы выполнит ООО "Гефест" за 24,26 млн рублей. От подрядчика требуется провести ремонт и реставрацию здания, инженерные

коммуникации, сделать дизайн интерьера, закупить мебель и оборудование.

Отметим, что работы проводятся по заказу музея. Финансирование осуществляется из средств федерального и областного бюджетов.

Срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 20 декабря текущего года.

Напомним, музей закрылся на ремонт в 2020 году. После этого экспозиционную деятельность проводилась в выставочных залах библиотеки им.А.С. Макаренко в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и Центральной библиотеки Дзержинска.

Ранее сообщалось, что после ремонта посетителей ждет обновленная и расширенная историческая экспозиция: добавится новый раздел, посвященный зарождению и развитию кинематографа, появятся интерактивные экспонаты и фотозоны, будет открыта мемориальной комната, посвященная М. П. Дмитриеву и ретро-фотосалон. В музее будут разработаны новые экскурсионные и интерактивные программы. Кроме того, в августе 2021 года в Музее фотографии откроется Российский фотографический фестиваль "Светопись".

СПРАВКА:

Русский музей фотографии - единственный государственный музей фотографического профиля в России. Он был создан в 1992 году в Нижнем Новгороде по инициативе общественности, а в 2000 году стал государственным.

Музей находится в историческом центре города, на ул.Пискунова, в здании, где в XIX веке работали всемирно известные фотографы Андрей Осипович Карелин (1837-1906) и Максим Петрович Дмитриев (1858-1948). Здание музея является памятником истории и культуры регионального значения.