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Общество

Теплая погода с температурой воздуха до +16° ожидается в Нижегородской области на этой неделе

11 октября 2021 08:33  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Теплая погода с температурой воздуха до +16° ожидается в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, 11 октября в течение дня ожидается малооблачная погода с температурой +12..14°. Давление немного выше нормы.

Во вторник и среду в Нижегородской области будет также тепло. Столбики термометров поднимутся до отметки в +13..15°. ветер южный, умеренный.

В середине недели в регионе ожидается такая же комфортная погода. Ночью температура воздуха будет составлять +10..12°, а днем воздух прогреется +14..16°, ветер южный, умеренный.

15 октября, в пятницу в нижегородский регион придет небольшой дождь. Тем не менее, температура воздуха также будет колебаться в пределах +10...12°, ветер слабый.

Такая же погода ожидается и в выходные дни - 15 и 16 октября.

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