  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
В НИУ Президентской академии прошла Всероссийская конференция "Трибуна молодых юристов"
Общество

В НИУ Президентской академии прошла Всероссийская конференция "Трибуна молодых юристов"

20 марта 2026 13:26
В НИУ Президентской академии прошла конференция Трибуна молодых юристов

Фото: НИУ Президентской академии

Конференция проходит с 2021 года, в этот раз она собрала более сотни участников, в том числе из Белгорода, Саратова, Владимира, Арзамаса.

Были представлены вузы: НИУ Президентской академии, Белгородский юридический институт МВД России, Нижегородская академия МВД России, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Владимирский филиал Президентской академии, Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

«За пять лет проведения конференции уже успел сформироваться определенный формат, были заложены традиции, которые сегодня продолжает новое поколение молодых учёных, студентов и аспирантов. Приятно, что в конференции принимает участие именно молодёжь. Это будущее науки. В этом году – это участники из шести вузов страны, которые ставят своей целью развитие компетенций критического мышления, научного познания мира. Всё это ляжет в основу формирования будущих юристов-профессионалов, а в конечном итоге – правового фундамента нашей страны», – сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Заместитель директора Нижегородского института филиалов Сергей Яшин отметил, что участие в такой конференции – это первый шаг к научной карьере.

«Мы поощряем участие студентов в научных проектах. Создан совет молодых учёных и специалистов нашего института, для одарённых студентов предусмотрены гранты на учёбу в аспирантуре. Так что – дерзайте, предлагайте, исследуйте, развивайтесь – для этого есть все возможности!», – отметил Сергей Яшин.

Докладчики выступили на 4-х секциях:

  • Актуальные проблемы конституционного, административного и муниципального права (самое большое количество выступлений,  54)
  • Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение предупреждения преступности
  • Актуальные проблемы гражданского законодательства
  • Государство и право: проблемы теории и истории

Участники выбрали самые актуальные темы. Например – авторское право и генеративный искусственный интеллект. По мнению докладчика, одно из самых разумных решений - перевод машинных произведений в разряд «Общественное достояние». Но и здесь есть подводные камни, например – это может резко снизить доходы ИТ компаний.

Информационная безопасность в России, предупреждение коррупции, дропперство (посредничество в мошеннических схемах) семейно-бытовое насилие – все эти темы находили живой отклик на конференции и побуждали задавать докладчикам дополнительные вопросы.

 «Все выступления докладчиков сопровождала активная и плодотворная дискуссия, а по окончании конференции было проведено итоговое обсуждение. В целом я отмечаю  высокий уровень подготовленности и вовлеченности студентов, магистрантов и аспирантов в научную сферу, высокий уровень докладов», — подытожила декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент НИУ Наталья Кирюшина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
конференции РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных