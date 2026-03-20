В НИУ Президентской академии прошла Всероссийская конференция "Трибуна молодых юристов"

Конференция проходит с 2021 года, в этот раз она собрала более сотни участников, в том числе из Белгорода, Саратова, Владимира, Арзамаса.

Были представлены вузы: НИУ Президентской академии, Белгородский юридический институт МВД России, Нижегородская академия МВД России, Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Владимирский филиал Президентской академии, Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

«За пять лет проведения конференции уже успел сформироваться определенный формат, были заложены традиции, которые сегодня продолжает новое поколение молодых учёных, студентов и аспирантов. Приятно, что в конференции принимает участие именно молодёжь. Это будущее науки. В этом году – это участники из шести вузов страны, которые ставят своей целью развитие компетенций критического мышления, научного познания мира. Всё это ляжет в основу формирования будущих юристов-профессионалов, а в конечном итоге – правового фундамента нашей страны», – сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Заместитель директора Нижегородского института филиалов Сергей Яшин отметил, что участие в такой конференции – это первый шаг к научной карьере.

«Мы поощряем участие студентов в научных проектах. Создан совет молодых учёных и специалистов нашего института, для одарённых студентов предусмотрены гранты на учёбу в аспирантуре. Так что – дерзайте, предлагайте, исследуйте, развивайтесь – для этого есть все возможности!», – отметил Сергей Яшин.

Докладчики выступили на 4-х секциях:

Актуальные проблемы конституционного, административного и муниципального права (самое большое количество выступлений, 54)

Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение предупреждения преступности

Актуальные проблемы гражданского законодательства

Государство и право: проблемы теории и истории

Участники выбрали самые актуальные темы. Например – авторское право и генеративный искусственный интеллект. По мнению докладчика, одно из самых разумных решений - перевод машинных произведений в разряд «Общественное достояние». Но и здесь есть подводные камни, например – это может резко снизить доходы ИТ компаний.

Информационная безопасность в России, предупреждение коррупции, дропперство (посредничество в мошеннических схемах) семейно-бытовое насилие – все эти темы находили живой отклик на конференции и побуждали задавать докладчикам дополнительные вопросы.

«Все выступления докладчиков сопровождала активная и плодотворная дискуссия, а по окончании конференции было проведено итоговое обсуждение. В целом я отмечаю высокий уровень подготовленности и вовлеченности студентов, магистрантов и аспирантов в научную сферу, высокий уровень докладов», — подытожила декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент НИУ Наталья Кирюшина.