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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга российских регионов по финансовому благополучию населения

11 октября 2021 14:47  [65] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область по итогам 2020 года занимает 20 место по финансовому благополучию населения среди 86 российских регионов. А вот среди субъектов ПФО нижегородский регион входит в тройку лидеров, уступив позиции лишь Татарстану. Об этом свидетельствует исследование, составленное экспертами РИА Новости.

Рейтинг подготовлен по данным Росстата и Центробанка. При его составлении учитывались показатели, характеризующие финансовое благополучие населения в регионах по итогам 2020 года: отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также доля семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку.

Рейтинг финансового благополучия населения возглавляют субъекты РФ, расположенные на Крайнем Севере (Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ) и обе столицы. Также в топ-10 рейтинга воли Мурманская и Сахалинская области. Эти регионы набрали от 67 до 97 рейтинговых баллов. Как отметили эксперты, высокие показатели достигаются компенсацией высокого уровня цен за счёт значительных доходов.

Последние строчки занимают регионы Северного Кавказа и Сибири, для которых характерны низкие зарплаты.

Нижегородская область набрала 52,45 рейтинговых балла, что позволило ей значительно обойти ближайших территориальных соседей. Так, Владимирская область набрала лишь 43,38 балла (43 место), у Костромской области - 40,69 балла (52 место), у Кировской области - 37,54 балла (59 место), у Ивановской области - 38 баллов (58 место), у Чувашии - 32,79 балла (65 место), у Мордовии - 28,27 балла (69 место), у Марий Эл - 26,05 балла (71 место).

Кстати, по итогам 2019 года Нижегородская область в аналогичном рейтинге размещалась на одну позицию выше - на 19 месте.

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Рейтинг Финансовые итоги экономика
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