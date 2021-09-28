"ЕЭС-Гарант" модернизирует систему уличного освещения в Лукоянове Нижегородской области Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" модернизирует систему наружного освещения в городе Лукоянове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе энергосервисной компании.

"ЕЭС-Гарант" победил в открытом конкурсе и заключил семилетний контракт с городской администрацией.

В рамках контракта будет установлено 1082 энергосберегающих светодиодных светильника. Это позволит сэкономить 2,3 млн кВт электрической энергии за срок действия договора. При этом общий экономический эффект составит свыше 19 млн рублей.

Работы будут осуществляться без финансовых затрат со стороны муниципального образования, подчеркнули в компании. Оплата услуг "ЕЭС-Гарант" будет производиться из образовавшейся экономии на оплату электрической энергии.

СПРАВКА:

ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.