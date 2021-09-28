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Политика

Делегация словацких и чешских дипломатов прибыла в Нижегородскую область

12 октября 2021 19:16  [86] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородскую область 12 октября прибыла делегация словацких и чешских дипломатов. В ее состав вошли министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок, посол Словакии в России Любомир Регак, посол Чехии в России Витезслав Пивонька, а также председатель комитета по международным делам Национального совета Словацкой Республики, председатель группы депутатов по сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ Мариан Керы.

Как рассказали в региональном правительстве, участники делегации приняли участие в церемонии высадки дуба в Парке Славы и установления мемориальной таблички в честь 100-летия чехословацкого политического деятеля Александра Дубчека, который был первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии и проживал в Американском поселке Автозаводского района в 1930-е годы. В высадке дуба принял участие сын политика - Павол Дубчек.

Иван Корчок поблагодарил представителей Нижегородской области за теплый прием и помощь в организации памятной акции. Он поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем и поддержал стремление выстроить более тесные связи между страной и регионом.

Также участники церемонии возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы автозаводцев.

После проведения акции гости посетили Горьковский автомобильный завод, где состоялся осмотр производства предприятия. Кроме того, на ГАЗе вниманию гостей была представлена выставка архивных материалов, связанных с пребыванием Александра Дубчека в г. Горьком.

После этого в Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялся круглый стол, посвященный развитию кооперационных связей региона со Словакией.

Среди более 20 членов делегации деловых кругов Словакии, принявших участие в круглом столе, – представители словацких образовательных организаций и крупных компаний, специализирующихся в области машиностроения, авиаремонта, производства и обработки стекла, легкой промышленности, разработки интеллектуальных транспортных технологий, био- и IT-технологий.

Участие в мероприятии приняли также генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Тимур Халитов, заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Александр Пушкин и руководители Международного ИТ-кластера Нижегородской области и АНО "Нижегородский НОЦ".

Тимур Халитов выступил с презентацией инвестиционного потенциала Нижегородской области, в ходе которой рассказал представителям словацкой делегации о тех преимуществах, которые выгодно отличают нижегородский регион при реализации новых бизнес-проектов, в том числе с иностранным участием. Также он подчеркнул, что Корпорация Нижегородской области готова оказать поддержку словацким компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с нижегородскими предприятиями.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись презентации деятельности нижегородского Международного ИТ-кластера, Научно-образовательного центра, а также потенциала инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". В завершение круглого стола между представителями нижегородских и словацких деловых кругов прошли В2В-переговоры, в ходе которых стороны обменялись контактами и наметили направления для дальнейшего сотрудничества.

"Нижегородская область поставляет в Словакию пластмассы и изделия из них, продукцию химической промышленности, средства наземного транспорта. Объем нашего товарооборота по итогам 2020 года составил 31 млн долларов, благодаря чему страна заняла 32-е место в рейтинге 140 контрагентов региона, – сообщила директор департамента внешних связей Ольга Гусева. - Рада, что визит представителей деловых кругов Словакии вызвал живой интерес среди представителей бизнес-сообщества региона. Считаю, что сегодняшняя встреча стала площадкой для установления полезных контактов между предприятиями Нижегородской области и Словакии, и надеюсь, что совсем скоро они воплотятся в новых совместных проектах".

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Теги:
Международное сотрудничество Правительство Нижегородской области
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