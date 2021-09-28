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Бизнес

"ТНС энерго Нижний Новгород": Проверка счетчиков: кто проводит и для чего необходима?

13 октября 2021 09:45  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго Нижний Новгород" информирует клиентов о том, что в многоквартирных домах регулярно проводится проверка состояния приборов учета электроэнергии и снятие контрольных показаний.

Согласно "Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., энергосбытовая компания обязана проверять правильность переданных потребителем показаний приборов учета электроэнергии.

Проверку состояния счетчиков осуществляют контролёры не реже 1 раза в год, если прибор учета находится в квартире. Если счетчик находится в подъезде, коридоре или тамбуре, то проверка состояния счетчиков проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Контролёры имеют право снимать показания счетчиков, как в присутствии потребителя, так без него – если прибор учета находится вне жилых помещений и домовладений.

Контрольные показания необходимы для корректировки расчетов и начислений за электроэнергию. Если проверка достоверности показаний выявила разность данных, которые передает клиент и фактических показаний электросчетчика, то потребителю будет сделан перерасчет.

Обращаем внимание, что проверки состояния и показаний приборов учета в многоквартирных домах Нижнего Новгорода и Нижегородской области осуществляются компанией ООО "ЭлектроСтройМонтаж" (ООО "ЭСМ"). В частных жилых домах их проводят представители сетевой компании.

Также в том случае, если жители многоквартирного дома заключили договор с управляющей компанией или организовали ТСЖ (ТСН), то проверку приборов учета электроэнергии проводят представители данных организаций.

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Теги:
ТНС Энерго
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