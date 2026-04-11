Производство молока в Нижегородской области хотят увеличить на 12% к 2030 году Экономика

Нижегородская область планирует увеличить производство молока на 12% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

По его словам, в 2025 году объем производства молока в регионе составил 739,1 тысячи тонн.

"Перед регионом поставлена задача увеличить производство молока до 2030 года до 828,4 тысячи тонн", - отметил он.

Поляков добавил, что молочное животноводство остается приоритетной отраслью для региона. По итогам 2025 года Нижегородская область заняла 5-е место среди субъектов Приволжского федерального округа и 11-е место в общероссийском рейтинге по производству молока.

Замгубернатора сообщил, что за последние пять лет в регионе построили и реконструировали более 100 объектов молочного скотоводства. За этот период производство молока выросло более чем на 18%, а уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами увеличился с 80% до 88%.

Он подчеркнул, что регион последовательно движется к достижению показателя самообеспеченности молоком на уровне 95%.

По словам Полякова, стабильное развитие отрасли стало возможным благодаря высокой инвестиционной привлекательности и масштабной государственной поддержке. В 2026 году совокупный объем бюджетных средств, направленных на поддержку молочной отрасли, составит 1,67 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Нижегородская область получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на развитие сельских территорий.