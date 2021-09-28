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Общество

Волонтеры "Единой России" помогают жителям и медучреждениям Нижегородской области

13 октября 2021 10:22  [1] Общество

Фото: сайт партии

Волонтеры "Единой России" помогают жителям и медучреждениям Нижегородской области.

Согласно информации, волонтерские штабы работают на базе местных отделений партии во всех районах и городских округах региона. К ним присоединились активисты, депутаты, представители общественных организаций и просто неравнодушные нижегородцы.

Волонтеры помогают находящимся на самоизоляции жителям старше 65 лет; тем, кто проходит лечение на дому; людям с ограниченными возможностями здоровья; многодетным семьям в приобретении и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Также волонтеры оказывают помощь медицинским работникам в поликлиниках и стационарах в непрофильной работе: заполняют документы, дежурят на "горячих линиях", развозят медикаменты на дом пациентам на амбулаторном лечении.

Кроме того, активисты ведут разъяснительную работу среди нижегородцев по соблюдению мер эпидемиологической безопасности и эффективности вакцинации.

Как отметил руководитель регионального исполкома и волонтерского центра "Единой России" в Нижегородской области Алексей Антонов, борьба с распространением коронавирусной инфекции и помощь жителям и медикам – приоритетная задача и работа регионального отделения партии с первых дней пандемии.

"Ковид не отступает, сейчас ситуация осложнилась еще и в связи с сезонными простудными заболеваниями. И очень важно в этот непростой период помочь нашим медикам, у которых колоссальная нагрузка, у них практически нет перерывов и выходных. Поэтому мы стараемся оказать им всяческую поддержку и содействие. Помогаем в заполнении документации, дежурим на телефонах, развозим больным на дом лекарства, чтобы медицинские работники не тратили на это свое драгоценное время, которое необходимо в их главной работе – профессиональной помощи людям, сохранять им здоровье и жизни. Также продолжаем оказывать адресную помощь жителям, находящимся в самоизоляции, или имеющим трудности с выходом из дома в силу возраста или болезни, семьям с детьми. Мы будет делать все возможное, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, чтобы нам всем вернуться к нормальной жизни", - отметил Алексей Антонов.

Обратиться за помощью в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06.

Напомним, "Единая Россия" с самого начала пандемии в 2020 году открыла волонтерские центры в каждом регионе страны. В Нижегородской области центр начал работу 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев.

В рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры передали медицинским работникам десятки тысяч средств индивидуальной защиты, сотни специальных защитных костюмов. Несколько районных больниц региона получили дополнительное оснащение: оргтехнику и мебель. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом. Оказывают адресную помощь тем, кому это необходимо.

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Теги:
Волонтеры Единая Россия Коронавирус
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