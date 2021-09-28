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Политика

Вадим Булавинов: "Новый состав Госдумы стал самым многообещающим за последнее время"

13 октября 2021 11:34  [51] Политика
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва состоялось 12 октября. На заседании была зарегистрирована фракция «Единой России» - в нее вошли 324 депутата.

В нижнюю палату российского парламента прошли пять нижегородских депутатов от партии "Единая Россия", в числе которых оказался Вадим Булавинов. Он отметил, что работа Госдумы должна прямым образом влиять на улучшение жизни граждан страны

"О том, что состав Госдумы VIII созыва будет отличаться от предыдущего, было понятно и до объявления результатов сентябрьских выборов. Это нормальная практика для органа власти, состоящего из 450 человек. Но что состав обновится почти наполовину, пожалуй, предугадать мало кто мог заранее", - поделился своим мнением депутат Государственной Думе РФ (фракция "Единой России") Вадим Булавинов по итогам первого заседания парламента нового созыва.

Но здесь важно не количество, важен опыт тех людей, которые заняли депутатские кресла впервые, подчеркнул парламентарий.

"Многие из них прошли немалый путь, имеют опыт хозяйственной, законотворческой деятельности. Прекрасно понимают механизмы взаимоотношений между федеральной и региональной властями, владеют повесткой и являются профессионалами", - сказал Вадим Булавинов и отметил, что это и есть тот импульс, который должен объективно стать огромным плюсом для эффективной работы в предстоящую пятилетку.

"Важно также, что парламентское большинство осталось за партией власти. Это сохранит стабильность, которая сейчас крайне важна для эффективной работы над главными задачами: реализацией планов, поставленных Президентом, законами прямого действия и конструктивного диалога при принятии ответственных решений. В любом случае работа Госдумы должна прямым образом влиять на улучшение жизни граждан нашей страны. И для этого все есть", - уверен депутат.

"Именно поэтому, новый состав Госдумы считаю самым многообещающим за последнее время", - резюмировал Вадим Булавинов.

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Теги:
Вадим Булавинов Государственная Дума Единая Россия
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