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Общество

Воду из скважины в Павловском районе признали вредной для здоровья

13 октября 2021 15:02  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Лаборатория химико-токсикологических исследований Россельхознадзора проверила поступивший образец воды из скважины Павловского района и выявила несоответствие СанПиНу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного заказа, пояснили в лаборатории.

Согласно информации, несоответствие было зафиксировано по показателям качества "Сухой остаток" и "Массовая концентрация хлоридов".

Сухой остаток в воде - наличие растворённых органических и минеральных соединений, которые закипают при достижении водой температуры более +105… +110 °С. Если содержание сухого остатка выше или ниже нормы, тогда вода непригодна для использования. Это объясняется тем, что велика вероятность задержки в организме воды, и как следствие - повышается нагрузка на сердце и сосуды, обостряются хронические заболевания. А если пить такую воду в течение длительного времени , то возможно появление мочекаменной или желчекаменной болезни.

Хлориды в воде - это соли, полученные при взаимодействии соляной кислоты и катионов металла, имеющие высокую растворимость в воде. Самые распространенные хлориды - кальциевые, магниевые и натриевые. Они есть практически в каждом природном источнике воды - реках, озёрах, скважинах, ручьях, колодцах. Употребление такой воды негативно сказывается на здоровье, поскольку провоцирует нарушение водно-солевого баланса и пищеварительного тракта, вызывает отёки и повышает давление, нарушает функционирование мочеполовой системы.

Ранее аналогичные исследования были проведены с пробами воды из скважины в Богородском районе: там были выявлены превышения по показателю "Общая жёсткость".

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Теги:
водопровод Павловский район Россельхознадзор
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