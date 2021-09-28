Более чем на 37% увеличился экспорт товаров из Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более чем на 37% увеличился экспорт товаров из Нижегородской области за 8 месяцев 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом по данным Приволжского таможенного управления, экспорт региона по итогам 8 месяцев составил $3,8 млрд.

"Объем экспорта продукции из Нижегородской области увеличился более чем на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – это порядка $1 млрд. Важно, что растет доля несырьевого неэнергетического экспорта. Если в 2020 году она составляла менее 73% от общего объема, то в этом году уже превысила 75%. Акцент на увеличении данного вида экспорта ставит президент России Владимир Путин", - Глеб Никитин.

По его словам, рост несырьевого неэнергетического экспорта составил 42,3%, или почти $2,9 млрд. Торговые взаимоотношения Нижегородская область ведет более чем со 130 странами. При этом крупнейшими партнерами по экспорту являлись Беларусь, Нидерланды, Бангладеш, Польша, Китай.

Как пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, наибольший рост зафиксирован в поставках паровых турбин, продуктов нефтепереработки, оборудования для ядерных реакторов и термического оборудования.

Министр также отметил, что расчет объема несырьевого неэнергетического экспорта за 8 месяцев 2021 года был произведен в соответствии с новой методикой расчета, утвержденной приказом Минпромторга России.

Развитие несырьевого неэнергетического экспорта является одной из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года. Общий рост экспорта определен основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. В рамках нацпроекта реализуются такие федеральные проекты, как "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".