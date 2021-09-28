Памятник Аркадию Гайдару около школы №7 в Арзамасе будет установлен на следующей неделе Общество

Константин Аргентов Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя городской Думы города Арзамаса Константин Аргентов прокомментировал информацию о разбитом памятнике писателю Аркадию Гайдару.

Напомним, в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения, что рядом со школой №7 в Арзамасе вандалы разбили скульптуру.

"В ряде интернет-СМИ появилась информация о том, что возле седьмой школы в Арзамасе изуродован памятник знаменитому писателю Аркадию Гайдару. На самом деле этот памятник долгие годы находился на территории заброшенного лагеря "Мальчиш". Совсем недавно по инициативе директора школы №7 Ольги Евгеньевны Обуховой, монумент удалось забрать на реставрацию, чтобы затем передать седьмой школе, которая носит имя Аркадия Гайдара", - сообщил Константин Аргентов.

Он уточнил, что 7 октября памятник демонтировали и доставили из лагеря. В понедельник на месте установки скульптуры был залит фундамент.

"Сейчас идет подготовка к установке самой стелы. Планируемые сроки завершения всех работ - 18 - 22 октября. Хочется отдельно выразить слова благодарности директору школы №7 Ольги Евгеньевны Обуховой за отличную инициативу!" - сказал Константин Аргентов.