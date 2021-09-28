Самовольно установленные сараи снесут на улицах Звездинка и Алексеевская Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.
На улице Звездинка снесут 15 сараев, а на улице Алексеевской у домов №14/17, №43Б и №47. Все работы планируется закончить до ноября текущего года.
Стоит отметить, что в Нижегородском районе Нижнего Новгорода только с начала недели были демонтировано самовольно установленные сараи и гаражи на улицах Ошарская и Грузинская. В настоящее время работы завершены в Холодном переулке, Почтовом съезде, улицах Малой Покровской, Большой Печерской, Ильинской, Ульянова, Костина, Семашко, Заломова, Гоголя и др.
С начала 2021 года на территории Нижегородского района демонтировано более 100 сараев и металлических гаражей. Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде на снос 1,5 тыс гаражей и сараев с последующим благоустройством территории из разных источников выделено более 20 млн рублей.
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