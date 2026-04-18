Брусчатку на Покровке в Нижнем Новгороде отремонтируют по гарантии Общество

Брусчатку на Большой Покровской улице отремонтируют по гарантии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Там уточнили, что в 2026 году продолжится претензионная работа с подрядчиком, выполнившим благоустройство пешеходной улицы.

Также в райадминистрации сказали, что летом-2026 устранят дефекты покрытия в сквере имени Максима Горького.

