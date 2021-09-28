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Бизнес

"Билайн" представил обновленный бренд, логотип и слоган

14 октября 2021 12:59  [141] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Билайн" представил обновленный бренд, логотип и слоган. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, билайн верит, что сегодня, как никогда, потребителю очень важно, чтобы бренд его не только развлекал, но и понимал, слышал, разделял его проблемы и предлагал те решения, которые ему действительно нужны. Поэтому в центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане — "На твоей стороне". билайн на стороне своих клиентов, готов поддерживать их в достижении их целей и задач. Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас оператор только в начале процесса изменений.

В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. билайн стремится быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание. Так компания делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности.

Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости.

В имиджи приходит фирменный градиент. В этот градиент оператор вложил любовь к своим клиентам, ведь в каждом из них компания видит индивидуальность, внутренний свет.

В центре новой рекламной платформы компании — обычный человек, со своим характером, со своими особенностями и потребностями. Героями кампаний билайн будут обычные люди со всеми их особыми чертами характера, привычками, желаниями и потребностями.

"Мы рассчитываем на то, что увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого свой характер, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности… Общительные и замкнутые, невозмутимые и эмоциональные, увлеченные чем-то одним и равнодушные к чему-то другому. И эта индивидуальность каждого человека делает его ярким и интересным. Мы поддерживаем каждого нашего клиента, вне зависимости от того, насколько мы с ним согласны. Каждый сотрудник компании в своей каждодневной работе делает все, чтобы понять каждого клиента и найти решение, которое нужно именно ему", - отметила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина.

Разработкой обновленного бренда занималось Агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. Разработкой рекламных кампаний занималось агентство Leo Burnett Moscow.

Что билайн делает, чтобы быть на твоей стороне, можно увидеть в этом фильме по ссылке.

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