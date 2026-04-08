Экономика

Число проверок бизнеса сократилось на 10% в Нижегородской области

08 апреля 2026 11:28 Экономика
Число проверок бизнеса сократилось на 10% в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким. Бизнес-омбудсмен представил отчет о работе за 2025 год.

Глава региона поблагодарил Солодкого за работу по снижению административного давления и поддержке предпринимателей, отметив, что нагрузка на добросовестный бизнес в области уменьшается.

"Число проверок бизнеса региональными и муниципальными органами контроля сократилось на 10% в Нижегородской области. И это в условиях отмены моратория! Проверки проводятся точечно — там, где высока вероятность ущерба и нарушений", — заявил Глеб Никитин.

При этом количество выявленных нарушений не увеличилось, а, напротив, снизилось почти на 20%.

Стороны обсудили текущее состояние деловой среды. По словам губернатора, в последние три года в регионе растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. В прошлом году также увеличилось количество самозанятых и новых индивидуальных предпринимателей, что, как отметил Никитин, говорит о благоприятном деловом климате.

Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки бизнеса в условиях новых вызовов: "Нужно вместе отстаивать интересы предпринимателей и помогать наращивать деловую активность в регионе".

Отдельно Никитин отметил участие уполномоченного в вовлечении объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. По его словам, создание условий для частных инвестиций в такие объекты и совершенствование нормативной базы в этой сфере остается перспективным направлением.

Павел Солодкий сообщил, что в 2025 году аппарат уполномоченного рассмотрел 289 обращений, из которых 199 поступили за последний год. По итогам работы 220 обращений были отработаны, и в половине случаев права предпринимателей удалось полностью восстановить. 

Чаще всего жалобы касались уголовного преследования, налоговых вопросов, действий контрольно-надзорных органов и трудностей с размещением нестационарных торговых объектов.

Кроме того, предприниматели массово обращались по вопросам маркировки товаров легкой промышленности. Как отметил Солодкий, в результате совместной работы с федеральными и региональными структурами удалось смягчить требования: сроки запрета на продажу немаркированных остатков перенесены до конца 2025 года, а сроки их ввода в оборот — до марта 2026 года.

Совместно с прокуратурой продолжается работа по снижению административного давления. Доля профилактических мероприятий в общем числе проверок достигла 90%, при этом отклонено 65% заявок на внеплановые и 70% — на плановые проверки бизнеса.

Солодкий добавил, что юристам аппарата нередко удается оспаривать штрафы или существенно снижать их размер, а новые правила позволяют предпринимателям устранять нарушения в добровольном порядке.

"При соблюдении ряда условий судебная практика складывается в пользу предпринимателей, и можно заменить штраф на предупреждение. В 2025 году мы участвовали в десятках процессов по таким делам, в результате восстановления нарушенных прав бизнесменов не взысканы штрафы на сумму более 5,6 млн рублей", — сообщил бизнес-омбудсмен.

Кроме того, совместными действиями с прокуратурой области ликвидирована задолженность перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 64 млн рублей.

Солодкий добавил, что важнейшим инструментом развития бизнес-среды выступает ежегодная встреча губернатора с бизнес-сообществом. По итогам встречи в ноябре 2025 года органам исполнительной власти и МСУ Нижегородской области дано 48 протокольных поручений в пользу бизнеса, из которых 22 исполнено, 26 находятся в процессе исполнения.

Напомним, в 2025 году Нижегородская область заняла 2-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ. Во многом этому способствовали мероприятия в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на стимулирование роста МСП, повышение производительности труда, обеспечение притока инвестиций в основной капитал.

