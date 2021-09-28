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Бизнес

Житель Павлова стал первым самозанятым в Нижегородской области, получившим льготный заем

15 октября 2021 09:08  [79] Бизнес

Житель Павлова стал первым самозанятым в Нижегородской области, получившим льготный заем. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, более 60 тысяч самозанятых зарегистрировано с момента введения специального налогового режима в Нижегородской области. С начала года количество самозанятых увеличилось в регионе в два раза.

"Предприниматели выбирают эту форму ведения бизнеса как максимально выгодную и удобную для себя. Кроме упрощенной регистрации, отчетности и невысоких налогов, самозанятые получают доступ к целому ряду мер государственной поддержки, которые оказываются как на федеральном, так и на региональном уровне в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, специально для этой категории предпринимателей в рамках национального проекта региональным Минпромом была разработана программа льготного кредитования, по которой самозанятые могут получить заем по сниженной ставке на сумму до 500 тысяч рублей.

Самозанятые могут получить кредиты на сумму от 50 до 500 тысяч рублей под 6,75-9,75% годовых. Для получения такого займа необходимо обеспечение в виде залога и солидарного поручительства физических или юридических лиц. Также существует возможность получения займа при отсутствии необходимого залога.

При этом сумма максимального займа составит 200 тысяч рублей. Для отдельных категорий самозанятых доступны льготные кредиты под 3,375% годовых на срок до двух лет. К таким категориям относятся нижегородцы, которые проживают в моногородах или относятся к определенной категории населения.

Первым нижегородцем, который воспользовался такой программой государственной поддержки и получил льготный заем, стал житель города Павлово Александр Морозов. Предприниматель планирует потратить полученные средства на закупку материалов для создания новогодней коллекции костюмов и приобретение специального оборудования для производств карнавальных масок и пошива одежды.

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Теги:
Павловский район Предприниматели
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