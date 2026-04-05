Более 1,8 тысячи работодателей обратилось в Нижегородский кадровый центр с начала года

05 апреля 2026 07:24 Экономика
Более 1,8 тысячи работодателей обратилось в Нижегородский кадровый центр с начала года

Фото: Нижегородский кадровый центр

В Нижегородский кадровый центр «Работа России» с начала 2026 года за мерами господдержки в сфере занятости обратилось более 1,8 тысячи предприятий региона. Кадровые консультанты оказали им свыше 5 тысяч услуг.

Самая востребованная мера поддержки - содействие в подборе необходимых специалистов. Также высоким спросом пользуется информирование о положении на рынке труда в Нижегородской области. С начала года в региональный банк вакансий работодатели заявили более 27,8 тысячи предложений о трудоустройстве.

«Служба занятости выступает надежным партнером для предприятий, предлагая не просто отдельные услуги, а комплексные решения с учетом стратегических задач компаний. Для каждого предприятия подбираются те меры, которые актуальны именно сейчас. Такой подход позволяет выстраивать долгосрочные отношения между службой занятости и бизнесом, что в конечном итоге работает на укрепление кадрового потенциала всего региона», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Кадровый центр проводит адресную работу с предприятиями. За каждым работодателем закреплен персональный консультант, который анализирует специфику деятельности компании, помогает корректировать вакансии для привлечения наиболее подходящих кандидатов и предлагает оптимальные варианты сотрудничества.

«Наши специалисты работают в тесной связке с предприятиями, помогая закрывать вакансии разного уровня сложности. Мы сопровождаем работодателя от первичного отбора до выхода сотрудника на рабочее место. Кадровый консультант изучает бизнес-процессы компании и предлагает те сервисы, которые действительно нужны именно этому предприятию. Это может быть подбор на массовые позиции, помощь в поиске редких специалистов или организация профессионального обучения соискателей под запросы конкретного производства», — добавила и.о. директора Нижегородского кадрового центра Елена Видяева.

В службе занятости работодатели могут получить консультации по широкому кругу вопросов: от изменений в законодательстве и правил квотирования рабочих мест до сроков и порядка предоставления отчетности. Специалисты расскажут о возможностях создания рабочих мест для людей с инвалидностью, стимулирования найма отдельных категорий граждан и вариантах профессионального обучения сотрудников под запросы производства. Отдельное направление работы — помощь кадровых консультантов в вопросах привлечения специалистов из других регионов в рамках программ трудовой мобильности.

Разместить вакансии и ознакомиться с актуальными программами поддержки работодатели могут на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru. Уточнить информацию можно в любом филиале службы занятости Нижегородской области или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

