Сотрудники инфраструктуры поддержки предпринимательства повысили квалификацию в школе-интенсиве "Мой бизнес" Экономика

Фото: Владислав Мольков/ минпром Нижегородской области

Более 60 руководителей и сотрудников инфраструктуры поддержки предпринимательства из муниципалитетов Нижегородской области прошли обучение в ходе курса «Школа-интенсив» в Дзержинске.

Мероприятие организовал региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Школа-интенсив для сотрудников филиалов регионального центра «Мой бизнес» и центров поддержки предпринимательства проводится минимум два раза в год с 2019 года. Мероприятие позволяет специалистам из муниципалитетов ознакомиться с новыми инициативами, обсудить общие вопросы и поделиться лучшими практиками. Регулярное повышение квалификации играет решающую роль в росте эффективности работы центров и оказании более качественной помощи предпринимателям.

В мероприятии приняли участие представители Минпрома Нижегородской области, областного центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности, региональной Микрокредитной компании («ГосМФО»), АНО «Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области», Центра импорта и импортозамещения, Центра поддержки экспорта и Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что сегодня в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки бизнеса, в том числе по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

«Наша задача – обеспечить доступность этих инструментов для предпринимателей даже в самых отдалённых муниципалитетах. В этот раз мы провели школу-интенсив в обновлённом формате – к привычным обучающим блокам добавили практическую работу с реальными запросами бизнеса. Руководители организаций инфраструктуры поддержки подготовили типичные запросы, с которыми к ним приходят предприниматели, и предложили разобрать их на практике. Участникам нужно было, опираясь на исходные данные, выстроить индивидуальную карту развития проекта. Эксперты филиалов центра «Мой бизнес» проработали кейсы по выходу на экспорт, импортозамещению, поиску финансирования для новых направлений и созданию новых продуктов», – сказал Максим Черкасов.

В рамках образовательной программы участники рассмотрели актуальные меры государственной поддержки бизнеса, включая финансовые инструменты, развитие промышленной инфраструктуры и механизмы «единого окна» поддержки предпринимателей. Также программа включала нетворкинг-сессии и тренинги, направленные на развитие навыков коммуникации, переговоров и повышения эффективности взаимодействия с предпринимателями.

«Сегодня, когда экономическая ситуация требует от нас повышенной гибкости, роль системы поддержки бизнеса возрастает многократно. Мы понимаем: даже небольшой, но реальный шаг в развитии дела может улучшить ситуацию. Эта площадка создана для живого и прямого диалога: для вопросов, ответов, нового опыта. Именно из таких инициатив рождаются крупные компании и новые рабочие места. Благодарю организаторов за то, что выбрали Дзержинск местом для проведения Школы-интенсива», – отметил глава Дзержинска Михаил Клинков.

Работу регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в регионе курирует подведомственная организация министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области — автономная некоммерческая организация «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» (АНО «КРПП НО»).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».