55 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика по направлению "Образование"

55 субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, а также представители 158 образовательных учреждений приняли участие в Дне поставщика для департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Дне поставщика приняли участие представители регионального минпрома, центра «Мой бизнес», единого центра финансовой поддержки Нижегородской области, а также департамента образования администрации города Нижнего Новгорода.

«Сфера образования объединяет широкий круг предприятий – от производителей мебели и спортивного инвентаря до компаний, производящих канцелярию и одежду. День поставщика в этом направлении дает малым и средним предприятиям возможность напрямую встретиться с заказчиками, представить свои предложения и обсудить возможные формы сотрудничества. Во время встречи наши производители провели более 800 переговоров с представителями заказчика», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр напомнил, что в Нижегородской области работает целый комплекс мер по развитию индустрии детства. Около трех лет действует профильный кластер, в который включилось более 100 предприятий.

«Подобные мероприятия – это эффективная площадка для прямого диалога между образовательными учреждениями и бизнесом. Для нас важно, чтобы наши школы и детские сады получали качественные товары от местных производителей – мебель, оборудование, учебники и др. Здесь мы можем не только ознакомиться с ассортиментом товаров, но и наладить долгосрочное сотрудничество, которое в конечном итоге положительно сказывается на развитии всей образовательной среды города», – сказала директор департамента образования города Нижнего Новгорода Ирина Борякова.

В рамках Дня поставщика прошли B2B-переговоры с представителями детских образовательных учреждений, а также консультации инфраструктуры поддержки бизнеса. Эксперты рассказали предпринимателям о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство.

Также состоялась выставка продукции нижегородских компаний, на которой 35 компаний* представили свою продукцию: школьную форму, интерактивное оборудование, стенды, настольные игры, мебель, спортивный инвентарь и другую продукцию.

В 2026 году в Нижегородской области уже состоялся День поставщика для торговой сети «Детский мир», в котором приняли участие более 70 нижегородских предпринимателей. До конца года запланировано еще шесть мероприятий. Заказчиками на них выступят компании из сфер торговли, строительства, транспортных услуг и атомной промышленности.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.