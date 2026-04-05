  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

В Нижегородском кадровом центре изменился номер контакт-центра

05 апреля 2026 11:42 Экономика
В Нижегородском кадровом центре изменился номер контакт-центра

Нижегородский кадровый центр «Работа России» сообщает об изменении единого номера контакт-центра.

Теперь получить оперативную консультацию по вопросам трудоустройства, подбора персонала, а также узнать о мерах поддержки службы занятости можно по телефону: 8 (831) 410-41-41. Обращаем внимание, что прежний номер службы поддержки: 8 800 250-47-47 больше не работает.

Новый номер обеспечивает оперативную связь со специалистами по любым вопросам деятельности кадрового центра. Граждане могут получить консультацию по временному трудоустройству несовершеннолетних, оформлению справок, условиям участия в бесплатных образовательных программах национального проекта «Кадры», механизмам целевого обучения, а также возможностям трудоустройства для граждан с инвалидностью.

Представители компаний могут уточнить информацию по поиску кандидатов, размещению вакансий на портале «Работа России», формам сотрудничества со службой занятости, участию во Всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности и другим вопросам.

Специалисты принимают обращения по будням: с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Уточнить информацию о работе контакт-центра также можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.  

Напомним, что обеспечение взаимодействия кадровых центров с работодателями и соискателями отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Он реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных