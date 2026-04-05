В Нижегородском кадровом центре изменился номер контакт-центра Экономика

Нижегородский кадровый центр «Работа России» сообщает об изменении единого номера контакт-центра.

Теперь получить оперативную консультацию по вопросам трудоустройства, подбора персонала, а также узнать о мерах поддержки службы занятости можно по телефону: 8 (831) 410-41-41. Обращаем внимание, что прежний номер службы поддержки: 8 800 250-47-47 больше не работает.

Новый номер обеспечивает оперативную связь со специалистами по любым вопросам деятельности кадрового центра. Граждане могут получить консультацию по временному трудоустройству несовершеннолетних, оформлению справок, условиям участия в бесплатных образовательных программах национального проекта «Кадры», механизмам целевого обучения, а также возможностям трудоустройства для граждан с инвалидностью.

Представители компаний могут уточнить информацию по поиску кандидатов, размещению вакансий на портале «Работа России», формам сотрудничества со службой занятости, участию во Всероссийском опросе работодателей о перспективной кадровой потребности и другим вопросам.

Специалисты принимают обращения по будням: с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Уточнить информацию о работе контакт-центра также можно в официальной группе Нижегородского кадрового центра «Работа России» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что обеспечение взаимодействия кадровых центров с работодателями и соискателями отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Он реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.