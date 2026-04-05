Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж" Экономика

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение во время первого потока образовательной программы «Экспортный форсаж». Она реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Обучение проводится по программам Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Центр поддержки экспорта ведет с нижегородскими компаниями системную работу по выходу на внешние рынки. Предприниматели на льготных условиях участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях, проходят обучение, получают консультации и практическую помощь в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. Одним из ключевых инструментов такой работы остается программа «Экспортный форсаж». Она позволяет получить теоретические знания, а также последовательно проработать экспортный проект – от выбора рынка до подготовки коммерческих предложений и переговоров с потенциальными партнерами», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участники программы «Экспортный форсаж» выбрали в качестве перспективных направлений для работы такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Марокко, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Нигерия, Монголия и Армения.

За все время действия программы, с 2021 года, обучение прошли сотрудники более 100 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили экспортные контракты с компаниями из Саудовской Аравии, Австрии, Армении, Грузии, Казахстана, Республики Кореи и других стран.

