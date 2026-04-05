Названы профессии с устойчивым спросом в Нижегородской области
Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж"

Фото: региональный центр поддержки экспортажк

Представители 20 нижегородских компаний прошли обучение во время первого потока образовательной программы «Экспортный форсаж». Она реализуется Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Обучение проводится по программам Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Центр поддержки экспорта ведет с нижегородскими компаниями системную работу по выходу на внешние рынки. Предприниматели на льготных условиях участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях, проходят обучение, получают консультации и практическую помощь в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. Одним из ключевых инструментов такой работы остается программа «Экспортный форсаж». Она позволяет получить теоретические знания, а также последовательно проработать экспортный проект – от выбора рынка до подготовки коммерческих предложений и переговоров с потенциальными партнерами», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участники программы «Экспортный форсаж» выбрали в качестве перспективных направлений для работы такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Марокко, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Нигерия, Монголия и Армения.

За все время действия программы, с 2021 года, обучение прошли сотрудники более 100 компаний Нижегородской области. По итогам проработанных в ходе мероприятий решений ее участники заключили экспортные контракты с компаниями из Саудовской Аравии, Австрии, Армении, Грузии, Казахстана, Республики Кореи и других стран.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

