Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2021 09:45  [20] Александр Мудров: "Проект "Вам решать" на деле доказал свою способность воплощать приоритетные для региона идеи"
15 октября 2021 09:22  [63] Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от "Теплоэнерго"
14 октября 2021 18:29  [212] Евгений Люлин прокомментировал открытие памп-трека в Дзержинске
14 октября 2021 18:12  [225] Более 70 млн рублей выделено из регионального бюджета на ремонт двух корпусов Нижегородской областной детской больницы
14 октября 2021 17:39  [240] Новый памп-трек открыли в Дзержинске по нацпроекту "Жильё и городская среда"
14 октября 2021 17:29  [233] Более 50 килограмм фруктов и орехов уничтожено в нижегородском аэропорту за прошлую неделю
14 октября 2021 17:08  [645] Нижегородские вузы переходят на "дистант" или работают в смешанном формате
14 октября 2021 16:59  [261] Малыши с именами Вишня, Челси и Одессей родились в Нижегородской области
14 октября 2021 16:49  [263] Более 85% студентов НГЛУ вакцинировались от коронавируса
14 октября 2021 16:40  [222] Cлёт школьных лесничеств проходит в Нижегородской области
Общество

Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от "Теплоэнерго"

15 октября 2021 09:22  [63] Общество

Фото: пресс-служба компании

Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, более 150 нижегородцев выполнили условие регистрации на участие в акции.

В рамках акции предприятие дает возможность потребителям списать пени за задолженность по теплу и горячей воде при ее полном погашении.

Если участники выполнят все условия акции, оплачивая регулярно и в срок услуги по квитанциям "Теплоэнерго", то по их лицевым счетам пройдет списание пени на сумму 770 тысяч рублей.

Напомним, регистрация участников акции проходила до 30 сентября. В ней принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 июля 2021 года имели просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия в акции необходимо было полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 30 сентября заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте и в срок до 10 декабря 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph