Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от "Теплоэнерго" Общество

Фото: пресс-служба компании

Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, более 150 нижегородцев выполнили условие регистрации на участие в акции.

В рамках акции предприятие дает возможность потребителям списать пени за задолженность по теплу и горячей воде при ее полном погашении.

Если участники выполнят все условия акции, оплачивая регулярно и в срок услуги по квитанциям "Теплоэнерго", то по их лицевым счетам пройдет списание пени на сумму 770 тысяч рублей.

Напомним, регистрация участников акции проходила до 30 сентября. В ней принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 июля 2021 года имели просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия в акции необходимо было полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 30 сентября заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте и в срок до 10 декабря 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции.