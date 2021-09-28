Банк "Открытие" вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, кредит наличными банка по итогам сентября 2021 года вошел в тройку лидеров рейтинга лучших потребительских кредитов на российском банковском рынке, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру". Клиенты банка могут получить необходимую сумму по ставке от 5,5% годовых и кешбэк за пользование кредитными средствами.

Аналитики "Выберу.ру" ежемесячно сравнивают условия предоставления потребительских кредитов у топ-50 банков по объемам кредитования и выбирают 20 лучших.

Главные критерии сравнения кредитов: надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат.

По всем этим параметрам кредит наличными банка "Открытие" занял третье место на рынке.

Потребительский кредит в банке "Открытие" можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.