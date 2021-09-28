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Бизнес

"МегаФон" разработал новую услугу для работающих вахтовых методом

15 октября 2021 10:50  [67] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" разработал новую услугу для работающих вахтовых методом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно "заморозить" услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер. Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

"МегаФон" первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей", - отметил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты "МегаФона", проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.

Для подключения бесплатной услуги "Добровольная блокировка номера" достаточно обратиться в салон "МегаФона" и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время – самостоятельно в приложении "МегаФона" или по бесплатному номеру 0500.

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