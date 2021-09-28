Евгений Люлин провел личный прием граждан в Дзержинске Политика

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел личный прием граждан в Дзержинске. Об этом сообщили в парламенте региона.

Согласно информации, на встрече с жителями города химиков рассматривались различные вопросы.

Так, среди обратившихся была Валентина Григорьева. Она просила оказать содействие в организации благоустройства небольшой территории бывших трамвайных путей по пр. Ленина от домов 1-а, 1-б, 1-в.

"Три года назад на этом участке было организовано благоустройство дороги, где находились бывшие трамвайные пути от дома №1 по пр. Ленина в сторону администрации. А эта часть осталась с тех пор неблагоустроенной", - рассказала Валентина Григорьева.

По информации, предоставленной администрацией города, в настоящее время администрацией Дзержинска совместно с ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" прорабатывается вопрос внесения изменений в проект организации дорожного движения на автодороге в начале проспекта Ленина, в котором будет предусмотрено новое месторасположение остановочной площадки, искусственной дорожной неровности, пешеходного перехода, дорожных знаков.

После выполнения запланированных мероприятий, обеспечивающих безопасность дорожного движения, будет рассматриваться возможность благоустройства разделительной полосы проспекта Ленина.

На особый контроль председатель регионального парламента взял обращение, поступившее от президента Федерации сумо Нижегородской области, вице-президента Федерации сумо России, почётного гражданина города Дзержинска, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ Михаила Аршинова.

Его вопрос был связан с переводом школы самбо "Созвездие" из муниципальной в государственную собственность в целях получения дополнительного финансирования и развития школы.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в ходе обсуждения отметил, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время.

Также в рамках приема было рассмотрено обращение Раисы Кузнецовой, которая просила спикера регионального парламента оказать содействие в благоустройстве дороги, соединяющей пос. Бабушкино и шк. №14.

В частности, речь шла об установке освещения. Раиса Кузнецова пояснила, что данное благоустройство необходимо, поскольку дорога идет через Первомайский лес.

В рамках обсуждения этого вопроса стало известно, что в 2022 году запланировано выполнение проектных работ по освещению. По итогам проектирования будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительного финансирования на выполнение строительно- монтажных работ по обустройству сетей наружного освещения.

"Вопросы, с которыми сегодня пришли жители, были разнообразными. Несмотря на то, что в области большое внимание уделяется строительству дорог, есть территории, где они нуждаются в ремонте. Сегодня были обращения, касающиеся этой темы. Кроме того, были вопросы развития спорта - тоже очень важное направление. Среди обращений есть проблемы технического характера, которые, мы надеемся, удастся решить довольно быстро. Но есть и такие, на проработку которых необходимо больше времени. В целом, прием - это важная работа депутата, можно увидеть срез проблем, который беспокоит людей. Надо разбираться, помогать, подсказывать. Важно, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания", - сказал Евгений Люлин.