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Бизнес

"Ростелеком" обеспечит круглосуточную техническую поддержку всероссийской переписи населения

15 октября 2021 14:51  [92] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" обеспечит круглосуточную техническую поддержку всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках государственных контрактов с Росстатом компания оснастила переписчиков планшетными компьютерами, провела модернизацию Автоматизированной системы ВПН, обеспечила инфраструктуру для работы ситуационного центра, организовала работу горячей линии. "Ростелеком" также обеспечивает круглосуточную техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры во время проведения переписи и обработки данных.

"Ростелеком" поставил в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров и предоставляет услуги мобильной связи для их работы. В соответствии с поручениями и решениями президента и правительства России при проведении переписи используется отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены ООО "Аквариус" и ООО "Байтэрг" на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

Планшеты работают на единственной российской мобильной операционной системе "Аврора", развитием которой занимается дочерняя компания "Ростелекома" — "Открытая мобильная платформа". Развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами с целью обеспечения информационной безопасности и сохранности собранных данных.

В мобильном приложении переписчика доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сокращает время работы переписчика. Встроенные механизмы проверки вводимой информации на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

В 2021 году впервые можно будет принять участие в переписи дистанционно — на портале госуслуг. Традиционно "Ростелеком" (в лице дочерней компании "РТ Лабс") выступает техническим партнером Минцифры России по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В разделе Всероссийской переписи населения на портале госуслуг размещена в доступной форме инструкция, как пройти процедуру в онлайн-формате.

Большинство первичных данных переписи населения (около 90%) предполагается сразу собрать в цифровом формате. Это повысит их достоверность и качество, а также ускорит дальнейшую обработку и анализ собранной информации. На всех этапах сбора и обработки данных обеспечена надежная информационная безопасность, включая деперсонализацию информации на начальном этапе.

Горячая линия переписи создана на базе компании "Ростелеком Контакт-центр" (дочернее общество ПАО "Ростелеком"). Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку, разработана база знаний для ответов на вопросы населения. Горячая линия по номеру 8-800-707-2020 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания переписи 14 ноября.

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Теги:
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