Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным флуоресцентным красителем Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Начиная с 20 октября Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" будут проводить испытания системы теплоснабжения с использованием органического красителя "Уранин А". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе испытаний краситель будет добавляться в сетевую воду, подаваемую в систему отопления от Дзержинской ТЭЦ. Испытания проводятся для выявления возможных дефектов трубопроводов и определения мест незаконных врезок.

Краситель "Уранин А" придаёт воде жёлто-зелёную окраску. В компании подчеркнули, что реагент безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешён для определения утечки воды в теплосетях.

Специалисты "Т Плюс" просят обратить внимание: при обнаружении повреждений тепловых сетей, течей воды жёлто-зелёной окраски немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефону 25-95-70.