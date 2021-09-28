Более 30 работников дорожного хозяйства награждены благодарственными письмами администрации Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в преддверии профессионального праздника - Дня работников дорожного хозяйства - вручил благодарственные письма администрации города 34 сотрудникам предприятий дорожной отрасли.Эб этом рассказали в пресс-службе городской админитсрации.

"От вас зависит не только комфорт всех нижегородцев, но и их безопасность. У нас с вами в этом году было очень много работы как в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", так и в рамках регионального проекта "Вам решать!" – всего сделано более 120 участков дорог. Уверен, что и в следующем году темпы работы не снизятся, а качество оказываемых услуг будет только повышаться", - сказал глава города.

Юрий Шалабаев также поставил перед дорожниками задачу - подготовиться к зиме. "Мы провели обновление дорожной уборочной техники, закуплено порядка 200 единиц. И наша задача - обеспечить ее эффективную работу", - добавил он.

По словам получившего благодарственное письмо мастера участка группы подготовки МБУ "СМЭУ" Петра Пушкаренко, для него самое приятное - видеть на улицах города результаты своей работы. "Я работаю в управлении более 35 лет, почти всю свою жизнь посвятил безопасности нижегородцев. Мы на своем участке изготавливаем знаки, подготавливаем светофоры, делаем светофорные объекты, - сказал он. – И я горжусь своей работой".

"Моя задача состоит в том, чтобы в Сормовском районе были самые чистые и самые лучшие дороги. Я распределяю рабочих и уборочную технику по улицам района, - говорит сотрудник МП "Дорожник" Евгений Пронин. - Практически живу на работе – и в выходные, и в праздники на посту. Но работу свою люблю и горжусь ей. Очень приятно, что моя работа не осталась незамеченной, и меня сегодня отметили".

День работников дорожного хозяйства в этом году отмечается 17 октября.