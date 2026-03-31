Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

Пять детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области из‑за ОРВИ

31 марта 2026 13:02 Общество
Пять детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области из‑за ОРВИ

В Нижегородской области за неделю с 23 по 29 марта зарегистрировано около 13 тысяч случаев острых респираторных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В рамках мониторинга специалисты обследовали порядка 12 тысяч человек. По данным наблюдений, 41,3 % в структуре циркулирующих вирусов приходится на грипп. Среди штаммов преобладает A(H3N2). Также выявлены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы.

По состоянию на 31 марта в 3,6 % образовательных учреждений региона частично приостановлены занятия и воспитательный процесс. Полностью закрыты на карантин пять детских садов.

В школах и детсадах продолжают действовать санитарно-противоэпидемические меры: усиленная дезинфекция по "вирусному" режиму, проведение "утреннего фильтра", работа бактерицидных облучателей и регулярное проветривание помещений. 

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не приводить детей с признаками ОРВИ в организованные коллективы, а также рекомендует непривитым против гриппа жителям ограничить посещение общественных мест.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область в мае может прийти новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название "Цикада".

