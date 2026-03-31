Нижний Новгород и Нови Сад подписали дорожную карту сотрудничества до 2027 года

Общество

31 марта 2026 11:40 Общество
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Дорожная карта сотрудничества на 2026-2027 годы между городами-побратимами Нижним Новгородом и Нови Садом подписана в ходе встречи глав городов Юрия Шалабаева и Жарко Мичина. Документ был утвержден во время визита нижегородской делегации в сербский город, приуроченного к 20-летию установления побратимских отношений.

Во встрече также приняла участие президент правительства Автономного края Воеводина Майя Гойкович, которая в 2006 году, будучи мэром Нови Сада, подписала соглашение о побратимстве между городами.

Как отметил нижегородский мэр Юрий Шалабаев, за прошедшие годы сотрудничество между городами вышло на новый уровень. Стороны реализовали совместные проекты в экономике, образовании, культуре, спорте и туризме. Нижегородские предприятия регулярно участвовали в Международной агропромышленной выставке в Нови Саде, а юные спортсмены — пловцы, волейболисты и футболисты — неоднократно выступали на турнирах в обоих городах.

Кроме того, активно развивались образовательные обмены: в них участвовали нижегородские гимназии №2 и №13, а также гимназии "Исидора Секулич" и "Лаза Костич" в Нови Саде. ННГУ имени Н.И. Лобачевского реализовал ряд совместных проектов с сербскими образовательными учреждениями, включая летние школы по русскому и сербскому языкам. Также были проведены культурные проекты совместно с Сербским национальным театром.

Шалабаев подчеркнул, что основой устойчивых отношений между городами являются общие ценности, историческая близость и духовное родство народов России и Сербии.

Отдельно он отметил перспективы развития сотрудничества в сфере туризма. По его словам, в ближайшее время планируется запуск прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Белградом, откуда легко добраться до Нови Сада. Глава города также пригласил жителей города-побратима посетить Нижний Новгород и сообщил о планах проработать организацию паломнических туров для сербских туристов, интересующихся православными святынями региона.

Мэр Нови Сада Жарко Мичин, в свою очередь, подчеркнул историческую близость России и Сербии.

"Сербско-русские отношения выходят далеко за рамки дипломатических — это братство, которое прошло испытание самым сложным военным временем", — отметил он, добавив, что сотрудничество между Нижним Новгородом и Нови Садом является современным подтверждением этой связи.

Работа нижегородской делегации в Нови Саде продолжится. В программе — встречи с руководством Университета Нови Сада, представителями деловых кругов города и Воеводины, а также посещение футбольной академии.

Теги:
